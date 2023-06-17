رئيس «طاقة النواب»: مشاركة مصر بمبادرة تسوية الأزمة الأوكرانية تعكس مكانتها الدولية

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وحضور رئيس الوزراء المصري، تعكس محورية الدور المصري إقليميا وعالميا، والجهد الكبير الذي تقوم به القاهرة لتحقيق السلام خلال الدور الإفريقي المشترك، الذي جاء بعد جهود كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس السياسة التي أعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته أمام الكوميسا بأن تعتمد على الحوار والحلول السلمية، مشيدا بموقف مصر تجاه القضايا والملفات والصراعات الإقليمية العالمية.

مصر تسعى لنجاح المبادرة

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، أن مشاركة مصر ضمن المبادرة الإفريقية المشتركة للبحث عن تسوية للأزمة الروسية الأوكرانية يعكس أيضا أهمية الدور الإفريقي ومنه المصري في ظل مساعي مصرية لنجاح المبادرة في حل المشكلات التي أثرت على كل دول العالم مع استمرار آثار الأزمة لفترة طويلة.

التوصل لاتفاقات للإفراج عن شحنات الحبوب

وقال عوض الله، إن المبادرة تسعى إلى التوصل لاتفاقات للإفراج عن شحنات الحبوب والأسمدة الحيوية لشحنها إلى أفريقيا، إذ عانت دول إفريقيا بشدة من الصدمات التي تعرضت لها أسعار الغذاء والطاقة بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، وإن إفريقيا لا يمكنها أن تظل صامتة على الأزمة، إضافة إلى الوصول لتهدئة للحد من ارتفاعات الأسعار وتوقف خطوط الإمداد العالمية إلى دول القارة وغيرها من دول العالم.