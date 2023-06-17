ضبط 66 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة علي الأسواق والمخابز بالدقهلية، وجري ضبط 66 محضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية.

شن حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

وأكد«دايرة» في بيان له أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأوضح أن الحملات المجمعة قامت من خلال إدارة الرقابة التموينية و بالإدارات المختلفة وهم«بلقاس، شربين، منية النصر، تمي الأمديد، مركز المنصورة، بندر المنصورة، المنزلة».

ضبط 66 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات المشكلة عن أسفرت عن ضبط 66 مخالفة تموينية جاءت كالآتي، محضر تجميع بطاقات بعدد 396 بطاقة، ومحضر تجميع دقيق بقيمة 5 شيكارة، ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و6 محاضر تصرف في دقيق 33 شيكارة، و8 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و32 محضرا نقص وزن ما بين 5-16 جرام، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار،و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر سلع مجهولة المصدر.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأكد «دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وأنها تظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.