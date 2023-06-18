أفضل أماكن الخروج في عيد الأضحى بالسويس.. منها ممشى النخيل

تستعد محافظة السويس لاستقبال عيد الأضحى، بتجهيز أماكن الخروج للمواطنين بأقل تكلفة، حتى تناسب مختلف الفئات، إذ وجه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع كفاءة الحدائق والأماكن العامة بالكورنيش، وممشى أهل السويس والنخيل.

ويعد ممشى النخيل، من أبرز أماكن الخروج في عيد الأضحى في السويس، وأروع الاماكن للخروج والفسحة، وهو في الجهة المقابلة لممشى أهل السويس، ويضم أماكن مخصصة لجلوس الأسر، بالإضافة إلى تعدد الكافتريات بطول الممشى.

الكورنيش القديم أو الخور

ويعد من أقدم أماكن الخروج في عيد الأضحى بالسويس، وينافس الكورنيش الجديد وتتواجد به العديد من المنتجعات، بعضها يسمح بالدخول المجاني ويتضمن وسائل ترفيهية متعددة للكبار والصغار.

وهناك الكورنيش الجديد، يعتبر مقصدا لمن يريد قضاء وقت جميل على خليج السويس مباشرة، فالكورنيش بطول كيلو متر والممشى الجديد الخاص به، فضلاً عن منطقة السي فيو من أجمل الأماكن في السويس، والتي تعتبر الفسحة بها غير مكلفة على الإطلاق، ولاتتكلف سوى المواصلات فقط.

ممشى أهل السويس

أنشئ ممشى أهل السويس، وجرى تطويرة على أحدث المنشآت الترفيهية، من حيث المساحات الخضراء وأحواض الورود، والمحلات المتعددة الأنشطة، ويبلغ طولة كيلو و200 متر، ويطل أيضا على خليج السويس، ويعتبر نافذة للنزهة على خليج السويس.