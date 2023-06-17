ثورة 30 يونيو.. الدولة تواصل جهود بناء مصر الرقمية (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «الدولة تواصل جهود بناء مصر الرقمية»، وذلك بعد ثورة 30 يونيو، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سعت الدولة إلى بناء مصر الرقمية لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات وكفاءتها التي تقدم للمواطنين.

وذكر التقرير أن الدولة طورت البنية التحتية للاتصالات بربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه.

زيادة عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية إلى 6 ملايين

وأثمرت هذه الجهود زيادة عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية إلى 6 ملايين و500 ألف مواطن قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة صعودا من 4 ملايين و200 ألف مواطن بنهاية عام 2021.

وتضم المنصة أكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات، صعودا من 100 خدمة في نهاية 2021، وتشمل خدمات التموين والتوثيق والمحاكم والمرور وتجديد رخص المركبات والأحوال المدنية والزراعة والتأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية والسجل التجاري والإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي.

معدلات نمو بلغت نحو 16.7% بقطاع الاتصالات

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021-2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020-2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 4 سنوات متتالية.