المخرج مجدي أحمد علي: أحمد مجدي ما زال يسدد ديون فيلم «2 طلعت حرب»

شهد المركز الكاثوليكي اليوم، ندوة عن فيلم «2 طلعت حرب»، على هامش مهرجان المركز للسينما، في دورته الـ71، بحضور عدد من أبطال الفيلم، ومخرجه مجدي أحمد علي.

وقال مجدى أحمد علي، على هامش الندوة، إن الفنانين عملوا في فيلم «2 طلعت حرب» بكمية حب، وكنا لا نملك أموالا لعمل الفيلم، لكن الجميع وافق بدون أموال باهظة، وأحمد مجدي ما زال يسدد ديون الفيلم من ديكورات والضرائب.

أما أحمد مجدي، قال على هامش ندوة الفيلم، إنه يصبح في أيد أمينة عندما يكون مع المخرج مجدي أحمد علي، لأنه ساحر في توجيهاته للفنانين، كنت متمسك بالمشاركة في العمل بسبب مجدي أحمد علي، لأنه أظهرني بشكل جيد.

الأفلام المُنافسة في الدورة الـ71 في الكاثوليكي

يتنافس هذا العام على جوائز المهرجان خمسة أفلام، هي «ليلة قمر 14» للمخرج هادى الباجوري، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث فى 2 طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد على، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رءوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين خمسة وعشرين فيلما عُرضت تجاريا بدور العرض السينمائى إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة فى تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.