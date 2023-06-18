«الداخلية» تكشف تفاصيل تغيب طفل بالمنيا: كان يعمل في مزرعة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تغيب أحد الأطفال بمحافظة المنيا.

بالفحص أمكن تحديد الطفل المتغيب، سن 12 عاما ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، وباستدعاء والده قرر بتغيب نجله بتاريخ 6 الجاري عقب خروجه من المنزل مستقلاً مركبة «تروسيكل» ملكه للعمل عليها.

وبتاريخ 8 الجاري ورد إليه اتصال هاتفى من نجله وأخبره أنه متواجد بإحدى المزارع بالمنيا للعمل بها، فقام بالتوجه إليه وإعادته للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.