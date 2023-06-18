انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالإسماعيلية للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق، لحين انتهاء إجراءات الصيانة في كافة المناطق التي تشهد انقطاع الخدمة.

وأكدت محافظة الإسماعيلية، في بيان، انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بنطاق المدينة وأماكن تابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع الكهرباء عن منطقة ميدان الكاريه بنطاق حي أول الإسماعيلية، والشارع التجاري في منطقة الشيخ زايد بدائرة حي ثالث الإسماعيلية، ومنطقة البحاروة بنطاق مركز القنطرة غرب وقوى محركة ومناطق سكنية بمنطقة الزراعات في مركز القنطرة شرق ومنطقة جمعية العاشر والزراعيين في قرية الفردان بنطاق مركز الإسماعيلية.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وبحسب بيان لديوان محافظة الإسماعيلية نشر على الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيسبوك»، فإن انقطاع التيار الكهربائي يبدأ من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتعمل فرق الطوارئ على استبدال بعض أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء المتهالكة في عدة مناطق، وإجراء الصيانة للمحولات الكهربائية لضمان عدم انقطاع الكهرباء في ذروة فصل الصيف.