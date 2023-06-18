«الداخلية» تنفي تعرض أحد المحتجزين بمركز أسيوط لسوء المعاملة

كشفت وزارة الداخلية بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن ادعاء سيدة بتعرض شقيقها «محتجز بمركز شرطة أسيوط على ذمة إحدى القضايا»، لسوء معاملة داخل محبسه بالمركز وإحداث إصابات به.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وباستدعاء الشاكية، ربة منزل، مقيمة بمحافظة أسيوط، وبسؤالها قررت علمها من أحد الأشخاص «غير مُحدد» بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدي على شقيقها، له معلومات جنائية، والمحبوس احتياطيا بمركز الإصلاح والتأهيل بمركز شرطة أسيوط على ذمة إحدى القضايا، بالضرب والسب.

وعقب زيارتها له بمركز الإصلاح والتأهيل نفى لها وقوع ثمة تعدى عليه وعدم وجود إصابات به وأقرت بتنازلها عن شكواها عقب تفهمها الأمر، وبمناقشة شقيقها نفى ما ورد بالشكوى.