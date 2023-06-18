عمر كمال: سعيد بتجربتي في فيلم ساعة إجابة.. واستفدت من أيتن عامر

أعرب الفنان عمر كمال عن سعادته البالغة، لمشاركته في فيلم ساعة إجابة، مشيرا إلى أنها تجربة أضافت له بعض الخبرات.

عمر كمال يعبر عن سعادته بتجربته في فيلم ساعة إجابة

وقال عمر كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه راض عن مشاركته، وأنها تجربة أفادته وسعيد أنه جمعه بأيتن عامر دويتو غنائي في الفيلم لأنه يحبها ويقدرها، كما أنه استفاد منها ومن جمهورها، لافتا إلى أنه يستعد لفيلم سينمائي قريب.

فيلم «ساعة إجابة» اكتفى بتحقيق مليون و300 ألف جنيه طوال فترة عرضه إبالسينمات في مصر، اذ كانت تدور أحداثه حول خلاف يحدث بين طفل ووالديه، ثم يتمنى الطفل بأن يحصل على أب وأم مختلفين، وعندما تتحقق أمنيته يجد نفسه ينتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة فيعيش مغامرة جديدة.

أبطال فيلم ساعة إجابة

وشارك في بطولة فيلم ساعة اجابة سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، الطفل سليم مصطفى، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا.