غلق 12 ورشة ومقهى لعدم الالتزام بمواعيد العمل في طنطا

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة ليلية مفاجئة بشوارع مدينة طنطا، وذلك من أجل متابعة رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب في إعاقة حركة المواطنين وأيضا والحركة المرورية للسيارات مما يعيق السيولة المرورية ولا يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

التصدي للإشغالات

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه حرص على التواجد في حملة مفاجئة لمتابعة أعمال التصدي للإشغالات المتواجدة داخل نطاق حي أول وثان طنطا، كما تفقد التزام المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق.

غلق روش مخالفة

وخلال الجولة، وجه محافظ الغربية بغلق 6 ورش عن العمل وذلك لمخالفتها قرار مواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية، والمقرر غلقها في تمام الساعة السابعة مساء، كما وجه بغلق 6 محال ومقاهي بسبب أعمال تعديها على حرم الطريق، مع رفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.

وشملت الجولة تفقد شوارع «النحاس، يوسف الصديق، الفاتح، سوق الجملة، المعاهدة، إسكندرية، المحطة، الجانبية، القرشي، الجلاء، سكة المحلة، الكورنيش، سعيد، الاستاد، الحياة والبيئة».