رفض طلب تعديل مواعيد عمل المطاعم والملاهي الليلية خلال الصيف

أكد علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، رفض الطلب الذي تقدمت به الغرفة لوزارة السياحة والآثار لتعديل مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال الموسم السياحي الصيفي لتكون في الساعة الثالثة صباحا، وللملاهي الليلية وصالات الديسكو لتكون في الساعة السادسة صباحا.

مواعيد عمل المطاعم خلال فصل الصيف الحالي

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لـ«الوطن»، إن مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف الحالي، بعد رفض الطلب، ستكون في الساعة الواحدة صباحا، مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفى أيام الإجازات الرسمية للدولة، بينما ستكون مواعيد إغلاق صالات الديسكو ومسارح المنوعات (الملاهي الليلية) في الساعة الثالثة صباحا، لافتا إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية ستستمر في تقديم خدمتي الديلفري والتيك أواي طوال اليوم.

نسب إشغال المطاعم خلال الأسبوع الماضي

وأشار «منصور» إلى أن نسب إشغال المطاعم والكافيتريات السياحية خلال الأسبوع الماضي تراوحت بين 60 إلى 65%، بعد أن وصلت إلى نحو 85% خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن بدء امتحانات المدارس والجامعات أحد أسباب هذا التراجع.

وأوضح عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن نسب الزيادة في أسعار الوجبات التي تقدمها المنشآت السياحية حاليا شهدت زيادة بنسبة تراوحت بين 20 إلى 25% عما كانت عليه بداية العام الجاري، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الخامات والمشروبات والمواد الغذائية كانت أهم أسباب زيادة أسعار الوجبات.

وفي وقت سابق، ذكر علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والأثار، أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من أصحاب المنشآت السياحية بضرورة تعديل مواعيد غلق المطاعم ومسارح المنوعات والديسكو خلال فصل الصيف، باعتبار أن غالبية رواد تلك الأماكن من السياح العرب الذين يعشقون السهر.