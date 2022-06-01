«المنشآت السياحية» تجدد طلبها بتعديل مواعيد عمل المطاعم خلال الصيف

في ظل المنافسة الشديدة التى يخوضها المقصد السياحي المصري مع غيره من دول الشرق الأوسط لجذب السياح العرب، جددت اليوم غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية طلباتها بمد مواعيد عمل مسارح المنوعات (الملاهى الليلية) وصالات الديسكو حتى الساعة الـ 6 صباحا بدلا من الساعة 3 صباحا المعمول به حاليا.

أسباب طلب تعديل مواعيد مسارح المنوعات خلال الصيف

وقال علي كامل منصور عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه رغم الرفض السابق لتعديل مواعيد عمل المطاعم والملاهي الليلية، إلا أن الغرفة ومن منظور وطني بحت وحرصا على زيادة أعداد السياح العرب الوافدين إليها خلال فصل الصيف ستطلب خلال الأيام المقبلة من وزارة السياحة والآثار تعديل مواعيد عمل الملاهي الليلية ومسارح المنوعات، فضلا عن المطاعم خلال الموسم السياحي الصيفي، وذلك حرصا على جذب أكبر عدد من السياح العرب خلال تلك الفترة.

وأضاف لـ«الوطن» أن السائح العربي القادم لمصر يرغب فى تناول الطعام والسهر بالمنشآت السياحية خاصة الموجودة المناطق التراثية والشعبية أو الموجودة على ضفاف النيل، موضحا أن مواعيد الإغلاق المحددة للمنشآت والمطاعم السياحية حاليا وفقا لمواعيد التوقيت الصيفى هي الواحدة صباحا، بينما يستمر عمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو حتى الثالثة صباحا، مشددا على أن تلك المواعيد لا تناسب السائح العربي أو المصريين الراغبين في السهر.

زيادة أعداد السياح العرب

وأشار إلى أنه بداية من شهر يونيو الجاري سيبدأ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر في الزيادة بشكل طفيف على أن تبدأ التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية في الارتفاع بداية من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية شهر سبتمبر 2022، لافتا إلى أن نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر مايو الماضي تراوحت ما بين 65 إلى 70%، لافتا إلى أن تلك النسبة جيدة للغاية بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.