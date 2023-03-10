مواعيد عمل المطاعم السياحية في الصيف.. مستمرة حتى الواحدة صباحا

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، باتحاد الغرف السياحية، إن مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا خلال فصل الصيف ستكون من الساعة الـ5 صباحا وحتى الساعة 1 من صباح اليوم التالي، على أن تستمر المطاعم في تقديم خدمتى توصيل الطلبات للمنازل وخدمة «التيك أواي» طوال الـ24 ساعة.

مواعيد عمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو

وأضاف «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن مواعيد عمل مسارح المنوعات (الملاهى الليلية) خلال فصل الصيف تكون من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن مواعيد عمل صالات الديسكو ستكون من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 من صباح اليوم التالي.

بدء العمل بالتوقيت الصيفى بالجمعة الأخيرة من أبريل

وأشار إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية ستبدأ في العمل وفقا لمواعيد التوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية،أن شهور الصيف تشهد إقبالا كبيرا من الرواد وبخاصة من السياح العرب على التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية ولاسيما خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر،مشيرا إلى أن تلك الفترة تشهد إنتعاشة كبيرة فى نسب إشغال كافة المطاعم السياحية ولاسيما الموجودة بالقاهرة والجيزة.

وأشار إلى أن المطاعم السياحية تعمل حاليا وفقا للتوقيت الشتوى بحيث تفتح أبوابها فى الـ 5 فجرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل مع السماح لها بالمد لساعة إضافية يومى الخميس والجمعة من كل إسبوع وفى أيام الأجازات الرسمية للدولة.

يشار إلى أنه وفقا للقانون فإنه يحظر على كافة المنشآت السياحية التي تقدم مشروبات روحية كمسارح المنوعات (الملاهي الليلية) وصالات الديسكو العمل خلال شهر رمضان وفي المناسبات الدينية الأخرى كالمولد النبوي وغيرها من المناسبات الأخرى.