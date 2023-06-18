مدرس يتوقع موضوعات التعبير في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

كشف محمد شوقي مدرس اللغة العربية، عن توقعاته بخصوص موضوعات التعبير التي لن يخرج عنها امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، اليوم، مؤكدا أن موضوع التعبير الأقرب أن يشمله الامتحان حول «كلمة يكتبها الطالب تلقى في ندوة وعنوانها .....»، على سبيل المثال الرقمنة ومستقبلنا الرقمي والتحول الرقمي في عصر الجمهورية الجديدة، أو آثار التغيرات المناخية على المجتمعات.

موضوع التعبير المتوقع أن يشمله امتحان اللغة العربية

وأوضح شوقي في تصريحات لـ«الوطن» أن موضوع التعبير المتوقع أن يشمله امتحان اللغة العربية اليوم لطلاب الصف الثالث الثانوي، لا يتجاوز 8 أسطر ولا يقل عن 6 أسطر، وليكن طريقة كتابة الكلمة الافتتاحية في الندوة كما يلي:

«مرحبا بكم.. نجتمع اليوم من أجل وطننا العظيم مصر، التي شرفها الله عز وجل بذكرها في القرآن الكريم، وقال تعالي: [ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين] وحيث يعتلي منصة الندوة خبراء في مجال، ونرحب بالسادة الحضور جميعا ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، وفي ختام كلامي، وما أجمل الختام بكلام الله تعالي [وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون ...].

وضع واختيار علامات الترقيم الصحيحة

ووجه مدرس اللغة العربية عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، بضرورة توخي الكتابة بدقة وبحروف واضحة، ووضع واختيار علامات الترقيم الصحيحة ووضعها في أماكنها الصحيحة، وعلى سبيل المثال علامة التعجب بعد عبارة (ما أجمل !) وعلامة الاستفهام بعد التساؤل، وإنهاء الجملة بنقطة واحدة، والعطف بفصلة.

وحذر الطلاب من الأخطاء الإملائية خاصة التي تغير المعنى الذي يقصده في العبارات.

كما وجه بعض النصائح في باقي الأسئلة بامتحان مادة اللغة العربية، ومن بينها الأسئلة المقالية ، التي من أهمها على سبيل المثال، في قصة الأيام سيكون امام طالب الثانوية العامة قطعة ليستنتج من خلالها صفة من صفات طه حسين.