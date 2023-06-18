أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، النتيجة النهائية للفائزين في الانتخابات، بعد فرز أصوات الناخبين في 6 لجان بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم، مؤكدة فوز 7 مرشحين بمقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية.

نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن أعلى الأصوات ذهبت للمرشحين خالد رضا وأنطونيوس صلاح وعلي ضاحي وعبد الحميد سرحان وعلاء حسن وحسام عاشور وصالح جمال.

وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر عن عدد الأصوات التي حصل المرشحون عليها كتالي:

عبد الحميد سرحان 1163 صوتا

خالد رضا 1157 صوتا

انطونيوس صلاح 1149 صوتا

صالح حمال السليكي 1133 صوتا

علاء حسن 1133 صوتا

حسام عاشور 1123 صوتا

علي صاحي حمدان 1122 صوتا

حمادة قرشي 152 صوتا

أيمن حسني 111 صوتا

محفوظ الهواري 107 أصوات

عمرو حسونة 90 صوتا.

انتخابات الغرقة التجارية بالبحر الأحمر

يذكر أن انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر انطلقت صباح أمس السبت، في 6 لجان انتخابية، وتنافس بها 11 مرشحا على 7 مقاعد.