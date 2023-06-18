أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر
كتب:
شاذلى عبدالراضي
09:33 ص | الأحد 18 يونيو 2023
انتخابات الغرقة التجارية بالبحر الأحمر
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، النتيجة النهائية للفائزين في الانتخابات، بعد فرز أصوات الناخبين في 6 لجان بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم، مؤكدة فوز 7 مرشحين بمقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية.
نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن أعلى الأصوات ذهبت للمرشحين خالد رضا وأنطونيوس صلاح وعلي ضاحي وعبد الحميد سرحان وعلاء حسن وحسام عاشور وصالح جمال.
وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر عن عدد الأصوات التي حصل المرشحون عليها كتالي:
عبد الحميد سرحان 1163 صوتا
خالد رضا 1157 صوتا
انطونيوس صلاح 1149 صوتا
صالح حمال السليكي 1133 صوتا
علاء حسن 1133 صوتا
حسام عاشور 1123 صوتا
علي صاحي حمدان 1122 صوتا
حمادة قرشي 152 صوتا
أيمن حسني 111 صوتا
محفوظ الهواري 107 أصوات
عمرو حسونة 90 صوتا.
انتخابات الغرقة التجارية بالبحر الأحمر
يذكر أن انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر انطلقت صباح أمس السبت، في 6 لجان انتخابية، وتنافس بها 11 مرشحا على 7 مقاعد.