أعلن المستشار جمال البدري رئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة دمياط نتيجة الفائزين والتشكيل الجديد، يأتي ذلك بعد غلق اللجان التي تمت تحت إشراف قضائي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بعدد أصوات 1797 صوت من إجمالي11 ألفا من تجار ومصنعين ممن لهم حق التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بدمياط.

إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط

وتم الإعلان عن أسماء الثمانية الفائزين من إجمالي خمسة عشر مرشحين بمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط كالتالي، محمد عبد اللطيف فايد، وأحمد أبو شامة، وسمير شطا، وأيمن رخا ووسام عبد القادر ، والسيد شعير، وسلامة الجحر، ومسعد الرداد.

كانت قد تم فتح باب اللجان أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بالساحة الشعبية بمركز شباب مدينة دمياط لاستقبال الناخبين واستمرت حتى تمام الساعة الخامسة مساء ومن ثم البدء في عملية الفرز وإعلان النتائج تحت إشراف اللجنة القضائية.

الانتخابات تمت بنزاهة كاملة وبمصداقية تحت إشراف قضائي

وأوضح محمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن اللجان شهدت إقبالا متوسطا وتم تجهيز اللجان على أعلى مستوى لخدمة الناخبين مع وجود مظلات.

وأضاف أن عملية الانتخابات تمت بنزاهة كاملة وبمصداقية تحت إشراف قضائي وسيتم تنفيذ برنامج التغيير الذي تم إعلانه ووعد التجار به لفتح أسواق جديدة بدمياط وحل مشاكل وعوائق التجار في كل المجالات .