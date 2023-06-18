زلزال جديد يضرب سوريا.. البؤرة جنوب إدلب

ضرب زلزل بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر سوريا، فجر اليوم الأحد، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون ورود أنباء عن خسائر جراء زلزال سوريا

بؤرة زلزل سوريا جنوب إدلب

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة زلزال سوريا، وقعت على مسافة 27 كيلومتر جنوب إدلب شمال غرب البلاد و10 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة كفرنبل التابعة لمنطقة معرة النعمان بمحافظة إدلب.

زلزال بقوة 3 درجات يضرب شمال غرب حماة

وأمس السبت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، عن «المركز الوطني للزلازل»، أن زلزالا بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال غرب مدينة حماة، على عمق 26 كيلومترات تحت سطح الأرض دون وقوع خسائر او إصابات جراء زلزال سوريا.

كما أعلن «الوطني للزلازل» السوري، عن تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت قوتها ما بين 1.4 و 3 درجات على مقياس ريختر، بينها 4 هزات ضربت لواء إسكندرون شمال غرب إدلب.

وفي فجر يوم 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، مناطق جنوب شرق تركيا وشمال غربي سوريا، ما أسفر عن مصرع أكثر من 50 ألف قتيل في تركيا، و8 آلاف في سوريا، كما أدى الزلزلان، إلى سقوط آلاف المنازل، وفقا لكا ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.