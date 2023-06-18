وزير التعليم يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة مع انطلاق الامتحانات

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة تزامنا مع انطلاق امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، حيث يؤد الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية الساعة التاسعة صباحا كالتالى:

نصائح لطلاب الثانوية العامة

ـ يجب على الطلاب التزام الهدوء والانضباط داخل اللجان.

ـ أبدا بالإجابة عن الأسئلة السهلة داخل كراسة الامتحان.

ـ تأكد عند تظليل دائرة الإجابة الصحيحة في البابل شيت أنك تظلل نفس رقم السؤال.

لا تقلق عند تعديل إجاباتك

ـ التزم بالمساحات المخصصة لإجابات الأسئلة المقالية.

ـ لا تقلق عند تعديل إجاباتك ووضع علامة إكس عليها ثم ظلل دائرة أخرى.

ـ يجب على الطالب تدقيق تدوين بياناته ونموذج الأسئلة.

ـ تأكد من تدبيس ورقتا الإجابة البابل شيت مع ورقة الأسئلة المقالية.

ـ ابتعد عن حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش حرصا على مستقبلك.