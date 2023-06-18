عاجل.. لجان الثانوية العامة تستلم أوراق أسئلة اللغة العربية والمفاهيم

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، منذ قليل صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة العربية والبابل شيت وكتيبات المفاهيم، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الأحد، في أولى أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية.

تعليمات هامة بشأن كتيب المفاهيم

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة علي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وكذلك تم التشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما وجهت الوزارة التحقق قبل فتح صناديق الأسئلة من المعلومات المدونة عليها بأنها صحيحة وكاملة، وإجراء محضر الفتح، كما وجه بتوزيع كراسات البابل شيت، وفقًا للإجراءات المتبعة للنماذج الأربعة.