خط سير أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المطبعة إلى يد الطالب

تفصلنا ساعات قليلة عن بدء مارثون الثانوية العامة 2023، والتي تبدأ بمادة اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية، ونستعرض في السطور التالية خط سير ورقة امتحانات الثانوية العامة منذ خروجها من المطبعة حتي وصولها ليد الطالب.

وضع أسئلة الامتحان

ووفقاً لمصدر في وزارة التربية والتعليم، أول خطوة تتعلق بورقة الأسئلة تكون من خلال اختيار العناصر المكلفة بوضع الامتحانات في كل مادة، وهذا لا يحدث دون تخطيط، ولكن بإجراءات شديدة الانضباط، فيجب أن يتمتع هؤلاء بالأمانة والكفاءة والنزاهة، ولا يكون لهم أقارب يؤدون امتحانات الثانوية، وبعد عملية الاختيار يتم سحب الأسئلة من بنك الأسئلة التابع للوزارة، وهذا أيضا يحدث بخطوات دقيقة للغاية، بحيث تكون أسئلة كل مادة، متوازنة ووفق ميزان حساس.

نقل الأسئلة من المطبعة إلى المحافظات

أما عن عملية نقل الأسئلة من المطبعة إلى اللجان الفرعية في المحافظات، فوفقا للمصدر تشارك فيها مؤسسات وطنية إلى جانب وزارة النقل والشرطة.

وأضاف أن الإجراءات التأمينية الخاصة بمركز توزيع الأسئلة في كل محافظة صارمة، ولا يتم نقل صناديق أسئلة أي مادة إلى اللجان إلا يوم امتحان هذه المادة، وفي حراسة مشددة من رجال الشرطة، حيث يصل صندوق الأسئلة إلى اللجنة في توقيت محدد بالدقيقة، في الثامنة والنصف صباحا، وتظل الصناديق فى اللجنة تحت إجراءات حماية استثنائية لحين فتحها بحضور عناصر تابعة لوزارة التعليم، ولا تُفتح إلا في الساعة التاسعة صباحاً وأمام أعين الطلاب.