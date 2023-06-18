7 أحداث عالمية خلال يوم.. أهمها وصول وزير خارجية أمريكا إلى الصين

شهدت الـ24 ساعة الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، بينها وصول وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إلى الصين، واندلاع مظاهرات في فرنسا وإسرائيل، إحداها بسبب القطارات السريعة، والأخرى على خلفية إصلاح قانون الإصلاح القضائي.

ووصل بلينكن إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول أمريكي منذ عام 2018، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعاد حساب وزارة الخارجية الأمريكية على «تويتر»، تغريدة للمتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، مصحوبة بتعليق: «علاقتنا مع جمهورية الصين الشعبية هي واحدة من أكثر علاقتنا تعقيدًا وتأثيرًا»، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على التواصل بين واشنطن وبكين.

من جهة أخرى، شدد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أمس السبت، على عدم السماح بوجود سلاح خارج إرادة وسيطرة الدولة، مشيرا إلى أن سيادة بلاده خط أحمر.

العباسي: «مخيم الهول» يسبب قلقا كبيرا للعراق

وأوضح العباسي أن مخيم الهول الواقع بريف الحسكة في سوريا، قرب الحدود العراقية، أصبح بؤرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأضاف وزير الدفاع العراقي، أن المخيم يسبب قلقا كبيرا لبلاده.

وناشد الوزير العراقي كل دولة بها رعايا في «مخيم الهول» أن تأخذ رعاياها، من أجل إغلاقه نهائيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة «آر تي عربية» الروسية، إن «موسكو» ستواصل جهودها لتقديم المساعدة لسوريا، لإعادتها إلى الأسرة العربية.

بدوره، سجل «مركز المصالحة الروسي»، قصف شنته عناصر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، على مواقع للجيش السوري في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وفي تونس، أصدر قاضي تونسي، قرارا بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضيتي «التآمر على أمن الدولة».

مظاهرات في إسرائيل وفرنسا

واستمرت المظاهرات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخطة الإصلاح القضائي للأسبوع الـ24، ودعا المنظمون نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء ياريف ليفين.

وفي فرنسا، أصيب 12 شرطيا خلال مواجهات في مقاطعة سافوي بين رجال الأمن والمتظاهرين المعارضين لمشروع سكة للقطارات السريعة بين ليون الفرنسية، وتورينو الإيطالية، فيما أعلن محافظ سافوي، فرانسوا رافيير، إصابة أحد المتظاهرين.

إصابة 50 متظاهرا في فرنسا

من جهة أخرى، قالت مجموعة انتفاضات الأرض في بيان، إن 50 إصابة بجروح خطيرة في صفوف المتظاهرين، وفقا لما ذكرته قناة «بي إف أم تي في» الفرنسية.

كما شهدت فرنسا، مصرع 3 أشخاص بينهم عسكريان، جراء تحطم طائرة خفيفة قرب قرية جونفارون في مقاطعة فار بجنوب البلاد.

وفي المكسيك، توفي فسيفولود فولكوف، حفيد الثائر الروسي ليون تروتسكي، في العاصمة مكسيكو عن عمر ناهز 97 عاما، وفقا لما أعلنته الحركة الاشتراكية اليسارية المكسيكية.