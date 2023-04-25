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تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة فولجوجراد الروسية

كتب:

حسن رمضان
06:43 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
تحطم طائرة هليكوبتر-صورة أرشيفية

تحطم طائرة هليكوبتر-صورة أرشيفية

تحطمت طائرة هليكوبتر إسعاف جوي في منطقة فولجوجراد الروسية، ما أسفر مصرع قائدها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية، إلى تحطم الطائرة أثناء عودتها إلى قاعدة في جوروديشينسكي بمنطقة فولجوجراد.

الطائرة تحطمت دون وجود ركاب على متنها

وقالت الخدمة الصحفية للجنة الصحة بمقاطعة  فولجوجراد الواقعة وسط روسيا، في بيان، إن إحدى المروحيات التابعة لخدمة الإسعاف الجوي تحطمت دون أن يكون هناك ركاب على متنها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

 

 

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