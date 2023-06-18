بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان اللغة العربية

بدأ توافد طلاب الصف الثالث الثانوي، على لجان الامتحانات لتأدية أول امتحانات الثانوية العامة 2023، في المواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، امتحان مادة التربية العربية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية

وعلّق شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على بعض الشكاوي من أولياء الأمور بشأن تأخير دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان الامتحانية بسبب إجراءات تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية قبل دخول لجان الامتحانات، قائلا إنّ لجان امتحانات الثانوية العامة تبدأ استقبال الطلاب من الساعة الثامنة ونصف صباحا، لبدء إجراءات التفتيش التي تستمر لمدة نصف ساعة، يُتاح خلالها دخول الطلاب بأريحية.

وقال متحدث التعليم، موجّها حديثه إلى طلاب الثانوية العامة: «اذهبوا إلى لجان الامتحانات مبكرا لإنهاء إجراءات التفتيش ولا استثناء منها».