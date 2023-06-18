9 أشياء تحدث لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة

تسعى دائما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتأمين امتحانات الثانوية العامة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر خاصةً بعد تطور أساليب الغش التي يلجأ لها بعض الطلاب.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لأول مرة، والتي سوف يتم تطبيقها اليوم في امتحان اللغة العربية.

تقنية الفار VAR

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، فإنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان وتشغيل «خدمة الفار»، في لجان الامتحانات لرصد كل كبيرة وصغيرة داخل اللجان من خلال الغرفة المركزية بوزارة التعليم، مشيرا إلى تفتيش الطلبة قبل دخولهم اللجان وأثناء سير الامتحانات.

.

8 إجراءات أخرى

- إلغاء كود الطالب الذي كان يطبع على ورقة الطالب واستبداله بـ بار كود أعلى وأسفل البابل شيت.

-عدم الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس على البابل شيت بخط الطالب بل سيتم إلزام الطالب بتظليله أيضا حتى يقرأها الماسح الضوئي ( الاسكانر)

- إلزام الطالب بتظليل رقم نموذج امتحانه على البابل شيت ( أ - ب - ج - د ).

- إضافة ورقة أخرى للبابل شيت لـ الأسئلة المقالية

- الأسئلة المقالية ستكون موحدة لجميع النماذج ولكن أسئلة الاختيار من متعدد متنوعة وليس مختلفة.

- إلزام الطلاب بإجابة السؤال المقالي فى المكان المخصص له الا تزيد الاجابة عن مساحة مكان الإجابة.

- تدبيس ورقة الأسئلة المقالية في البابل شيت وأي إجابة في كراسة الأسئلة لا يعتد بها وكل مادة لها البابل شيت الخاص بها