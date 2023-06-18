انخفاض أسعار الذهب 25 جنيها في بداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى لتعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس السبت، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا كبيرا بقيمة 25 جنيها في الساعات الأولى من اليوم، ووصل سعر الجرام لنحو 2250 جنيهًا، مقابل 2275 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن كما يلي، «2571 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2250 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1929 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا».

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب استقرارا بنحو 1957 دولارًا أمريكيًا للأوقية.