كم فقد الذهب خلال أسبوع؟.. خسائر وصلت لـ450 جنيها

حققت أسعار الذهب انخفاضات متتالية، بداية من يوم الجمعة الماضية، لأمس الجمعة، حيث انخفضت أسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، والجنيه الذهب خلال الفترة الماضية.

«الوطن» ترصد لكم أسعار الذهب خلال الأسبوع المنقضي، ومقدار الانخفاضات في أسعاره كما يلي:

الجمعة 9 يونيو

سجل سعر الذهب الجمعة 9-6-2023 في محلات الصاغة 2680 جنيها للجرام عيار 24، وسعر 2345 جنيهًا للذهب عيار 21 و2010 جنيهات للذهب عيار 18، بينما سجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و760 جنيهًا.

السبت 10 يونيو

حقق جرام الذهب يوم 10-6-2023 انخفاضًا، حيث سجل عيار 24 سجل 2669 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2335 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2002 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1557 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18680 جنيهًا للجرام.

الأحد 11 يونيو

أما يوم 11-6-2023 سجل عيار 24 سعر 2663 جنيها للجرام وسجل عيار 21 سعر 2330 جنيها، أما عيار 18 فسجل 1997 جنيها للجرام.

الاثنين 12 يونيو

واصلت أسعار الذهب الانخفاض، حيث سجل سعر الجرام عيار 24، وسجل مبلغ 2640 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، سعر 2310 جنيهات، وسجل عيار 18 سعر 1980 جنيها.

الثلاثاء 13 يونيو

واصلت أسعار الذهب الانخفاض لليوم الرابع على التوالي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، وسجل 2623 جنيها للجرام، وسجَّل عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا 2295 جنيهًا للجرام، فيما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة، 1967 جنيها للشراء.

الأربعاء 14 يونيو

سجل جرام الذهب عيار 24، سعر 2611 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سعر 2285 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 1959 جنيها، وسجل الجنيه الذهب في محلات الصاغة سعر 18280 جنيها.

الخميس 15 يونيو

جاء جرام الذهب عيار 24 بسعر بـ2606 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2280 جنيهًا، وعن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 1954 جنيهًا، أما سعر الجنيه الذهب جاء بـ18240 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

الجمعة 16 يونيو

ومسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأكثر نقاءً مبلغ 2611.5 جنيه للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 2285 جنيه وسجل سعر جرام الذهب عيار 18سعر 1958.5 جنيه للجرام، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، فقد بلغ نحو 18280 جنيها، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

اجمالي انخفاضات أسعار الذهب

وبذلك خلال أسبوع واحد فقد جرام الذهب عيار 24 مبلغ 69 جنيه وخسر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 60 جنيه وخسر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 52 جنيه وانخفض الجنيه الذهب مبلغ 480 جنيه.