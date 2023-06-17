الذهب يخسر 35 جنيها خلال 5 أيام وتوقعات بمزيد من التراجع

خسر الذهب 35 جنيها خلال خمسة أيام فقط، ووصل سعر عيار 21 اليوم السبت 17-6-2023 إلى 2280 جنيها، بداية تعاملات الصباح، مقابل 2315 جنيها الإثنين الماضي 12-6-2023، وسط توقعات من قبل شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، بمزيد من التراجع.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 17-6-2023 إلى 2280 جنيها في بداية تعاملات الصباح، مقابل 2315 جنيه يوم الإثنين الماضي.

سعر الذهب عيار 24

وبحسب بيان شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، فإن عيار 24 سجل اليوم السبت17-6-2023 سعر 2606 جنيها، مقابل 2646 جنيها قبل خمسة، بخسارة 40 جنيها في الجرام تقريبا، وهي الخسارة التي لم يشهدها الذهب خلال الشهر الماضي.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيهًا، مقابل 1984 جنيها قبل خمسة أيام وبالتحديد يوم الإثنين الماضي 12-6-2023، أما الذهب عيار 14 فسجل 1520 جنيها اليوم مقابل 1548 جنيها قبل خمسة ايام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، بداية تعاملات اليوم السبت 18,080 جنيها مقابل 18520 جنيها يوم الإثنين الماضي.