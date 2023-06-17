سكرتير «شعبة الذهب» يتوقع استمرار تراجع الأسعار قبل العيد

توقع خبراء الذهب مزايدا من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدة أسباب أبرزها السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج، واستقرار سعر الصرف محليا وتراجع أسعار الذهب عالميا وفقا لتصريحات ناجى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية.

تراجع الذهب قبل العيد

وأضاف نجيب لـ«الوطن»، أن سعر الذهب من المتوقع أن يصل إلى 2200 جنيه خصوصا بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بدخول الذهب من الخارج، موضحا أن فترة الأعياد وإجازات الصيف ستشهد عودة عدد كبير من المصريين بالخارج ومعهم كميات أكبر من الذهب، ما يتسبب في مزيد من التراجع.

تراجع اسعار الذهب عالميا

وتابع أن أسعار الذهب تراجعت عالميا خلال الفترة الماضية وسلجت 1960 دولارا للأوقية مقابل 2000 دولار قبل أسابيع قليلة، ورغم التراجع في أسعار الذهب إلا أنه يظل أفضل الوسائل لحفظ قيمة العملة وذلك في ظل التضخم العالمي مؤكدا أن الذهب سيظل دائما هي الملاذ الآمن للاستثمار.

أسعار الذهب في مصر

وخسر الذهب 35 جنيها خلال خمسة أيام فقط، ووصل سعر عيار 21 اليوم السبت 17-6-2023 إلى 2280 جنيها، بداية تعاملات الصباح، مقابل 2315 جنيها الإثنين الماضي 12-6-2023، وسط توقعات من قبل شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، بمزيد من التراجع، وسجل عيار 24 سجل اليوم السبت17-6-2023 سعر 2606 جنيها، مقابل 2646 جنيها قبل خمسة، بخسارة 40 جنيها في الجرام تقريبا.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيهًا، مقابل 1984 جنيها قبل خمسة أيام وبالتحديد يوم الإثنين الماضي 12-6-2023، أما الذهب عيار 14 فسجل 1520 جنيها اليوم مقابل 1548 جنيها قبل خمسة ايام، سعر الجنيه الذهب وسجل الجنيه الذهب، بداية تعاملات اليوم السبت 18,080 جنيها مقابل 18520 جنيها يوم الإثنين الماضي.