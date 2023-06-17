استقرار الذهب في تعاملات الظهيرة.. وعيار 21 يسجل 2280 جنيها

استقرت أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة اليوم السبت 16-6-2023، إذ سجل الذهب عيار 21 حوالي 2280 جنيهًا دون إضافة مصنعية، وذلك مع استمرار هدوء الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 21 حوالي 2280 جنيهًا، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 يسجل 1946 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيهًا، وشهدت أسعار الذهب الفورية تذبذبًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي ليغلق منخفضاً عن سعر الافتتاح بفارق 3 دولار فقط.

تراجع الطلب علي الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في تصريحات صحفية، إنَّ أسعار الذهب تراجعت، وأن أسعار الذهب شهدت حالة من التقلبات وعدم الاستقرار، وإن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ربما تشهد موجة تراجع قوية خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع الطلب، وتراجع الأسعار العالمية، واحتمالية تراجع الدولار بالسوق السوداء، وهم العوامل المحدد لأسعار الذهب بالسوق المحلية.