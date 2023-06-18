توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان اللغة العربية بجنوب سيناء

فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء، أبوابها لدخول الطلاب لتأدية أول امتحان في المواد المضافة للمجموع وهي اللغة العربية، وذلك بنظام بابل شيت وأوبن بوك وأسئلة مقالية.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات المديرية المشكّلة برئاسته، أكدت على فتح جميع اللجان في الوقت المحدد ودخول الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية.

تأمين لجان الامتحانات

ورصدت «الوطن» استمرار عمليات تأمين اللجان أمام مدرسة الزهور الثانوية للبنات بطور سيناء، حيث تواجدت سيارة إسعاف وسيارة الدفاع المدني وسيارات الشرطة التي تقوم بعملية التأمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن هذه الإجراءات مستمرة حتى نهاية الامتحانات لضمان سير امتحانات الثانوية العامة وفقا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ونسبة الغياب في الامتحانات لا تتجاوز 1%.

1198 طالب ثانوية عامة

يذكر أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة بجنوب سيناء الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي 2022/2023، 1198 طالبا وطالبة موزعين على 8 على مستوى مدن المحافظة.