بدء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية

بدأ امتحان مادة التاريخ بالقسم الأدبي للشهادة الثانوية الأزهرية، قبل قليل، ويستمر الامتحان حتى الساعة الثانية عشرة، وتتابع مغرفة العمليات المركزية في قطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان، وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية.

وتحرص غرفة العمليات على انتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت بأنّه جرى إسعاف طالبة بلجنة فتيات أبو تشت، تعرضت لسقوط في منزلها، وبها كدمات ولا تستطيع الحركة، وأصرت على أداء الامتحان باللجنة، وجرى تلبية طلبها وتوفير سبل الراحة لتمكينها من أداء الامتحان، واستدعاء الإسعاف للاطمئنان عليها.

كما جرى إسعاف طالب بلجنة كفر الزقازيق القبلي باللجنة لحين أداء الامتحان، حيث تعرض لحالة هبوط جراء قدومه إلى اللجنة مع إصابته بجرح في قدمه، ونقل بعد الانتهاء من الامتحان إلى المستشفى وجارٍ الاطمئنان عليه.

الشهادة الثانوية الأزهرية

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، منهم 56287 بنين، و34484 فتيات، ومن القسم العلمي 27435 بنين، و23303 فتيات، بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالبا وطالبة، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالبا وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على 47 لجنة.