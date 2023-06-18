30 ألف طالب ثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية في أسيوط

توافد طلاب الثانوية العامة في محافظة أسيوط، على اللجان المخصصة لأداء الامتحانات، اليوم الأحد، إذ يؤدي 30 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية للشعبة العامة موزعين على 89 لجنة.

إجراءات أمنية مشددة بمحيط المدارس

وشهدت لجان الثانوية العامة تواجد وإجراءات أمنية مشددة بمحيط المدارس ووضع حواجز حديدية بمحيط أسوار المدارس لمنع وقوف السيارات، وكذلك التفتيش المكثف أثناء دخول الطلاب للجان من قبل مسئولي الأمن بالمدارس واستخدام العصا الإلكترونية في أعمال التفتيش ومنع دخول الهاتف المحمول.

وأصر عدد من أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم وخصوصا الطالبات وتوصيلهم؛ لرفع الروح المعنوية ومساندتهم والاطمئنان عليهم وخصوصا مع أداء أول مادة تضاف للمجموع.

تجهيز اللجان

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات سابقة له، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تجهيز اللجان بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.