إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة بالدور العاشر في أسيوط

أصيب عاملان، اليوم السبت، بجروح خطيرة إثر سقوط سقالة من الطابق العاشر بمستشفى الإصابات الجامعي الجديدة بأسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج.

بلاغ بسقوط سقالة من أعلى مستشفى

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا بسقوط سقالة من الطابق العاشر بمستشفى.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سقالة من الطابق العاشر بمستشفى الإصابات الجامعي الجديد التابعة إلى جامعة أسيوط، مما أسفر عن إصابة شخصين هما «أحمد. س»، يبلغ عمره 40 عاما، من قرية متقباد بمركز أسيوط، يعمل نجار مسلح، و«علاء.م» يبلغ عمره 47 عاما، من قرية باقور التابعة إلى مركز أبوتيج، يعمل نجار مسلح.

نقل المصابين لتلقى العلاج

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.