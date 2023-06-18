حوادث اليوم.. سرقة أغطية بالوعات في القاهرة وحملة أمنية في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على العشرات من المتهمين بالقضايا المختلفة والخارجين عن القانون خلال الـ 24 ساعة الماضية عب محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية في الساعات الماضية.

شخص بحوزته «حشيش» و«هيدرو» بحدائق القبة

في محافظة القاهرة وتحديداً منطقة حدائق القبة، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بتهمة حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، حيث عثر رجال الأمن بحوزته على 4.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كميات من مخدر الهيدرو يصل إجمالي وزنهم إلى 3 كيلو جرام، مع فرد خرطوش وطلقات من نفس العيار، ومبالغ مالية.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بعد إحالته إلى النيابة العامة، موضحاً أنه المواد المخدرة كانت بحوزته بغرض الاتجار فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

3 أشخاص متهمين بسرقة أغطية البالوعات في القطامية

وفي منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص أثناء سرقة غطاء بالوعة صرف صحي، وبعد التحريات اتضح أنهم كونوا تشكيلا عصابياً في سرقة أغطية البالوعات من الشوارع.

وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة، واعترف المتهمين بتفاصيل الواقعة خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم، وأنهم سرقوا 5 أغطية بالوعات صرف صحي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 49 سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

وفي نطاق محافظة أسيوط، نظمت الأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة أمنية نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها ضبط 49 قطعة سلاح ناري تنقسم إلى بنادق آلية وخرطوش وطبنجة وفرد محلي، وذلك لعدد 40 متهم، منهم 19 شخص لديه معلومات جنائية سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.