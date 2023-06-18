اندلاع النيران في عبارة فلبينية على متنها 120 شخصا
كتب:
سحر المكاوى
09:21 ص | الأحد 18 يونيو 2023
حريق سفينة سابق فى الفلبين
اندلعت النيران في عبارة بالفلبين في البحر وعلى متنها 120 راكبًا، وأفراد الطاقم، وفقا لما أفادت به وكالة «أسوشيتدبرس».
لم ترد أنباء عن وجود ضحايا
وأرسلت السلطات الفلبينية سفينة تابعة لخفر السواحل لإغاثة الركاب ومحاولة إخماد النيران، وأوضح خفر السواحل، أنَّ النيران اشتعلت عند الفجر في العبارة أثناء إبحارها من مقاطعة سيكويجور فى الفلبين إلى مقاطعة بوهول.
فيما لم يتمّ تقديم معلومات حول عدد الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم حتى الآن وما إذا كان هناك ضحايا.