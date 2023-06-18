عاجل.. «التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

قال مصدر مسؤول في فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إنّ الغرفة تتبع الصور المتداولة عبر صفحات الغش، المزعوم أنّها لامتحان اللغة العربية، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الآن في لجان الامتحانات، ضمن امتحانات المواد المضافة للمجموع.

التعليم تتبع الأسئلة المتداولة للغة العربية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال تحقق غرفة التعليم، من صحة الأسئلة المتداولة لامتحان اللغة العربية، سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات.