أغرب 4 أسئلة في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. «جمع حليب»

تفصلنا ساعات قليلة عن بدء مارثون الثانوية العامة 2023، والتي تبدأ بمادة اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية، ودائما مع كل عام يثار الجدل أغلب امتحانات اللغة العربية، حيث يأتي سؤال يكون مسار حيرة وجدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال، ونستعرض لكم في السطور التالية أغرب الأسئلة المثارة في هذا الصدد.

جمع كلمة وحي

«جمع كلمة وحي» سؤال أثار الجدل بشكل كبير في عام 2013، حين ورد في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، واشتكى كثير من الطلاب واعترض أولياء الأمور على الإتيان بمثل هذا السؤال وأثار جدلًا كبيرًا في امتحانات الثانوية العامة.

وكانت الإجابة الصحيحة لجمع كلمة «وحي» التى جاءت فى امتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة، هي «وُحى».

جمع كلمة زهرة

«جمع كلمة زهرة» تعد كلمة زهرة من الكلمات التي لها أكثر من جمع وليس كلمة واحدة فقط، ولكن الذي صعب السؤال هو خلو الاختيارات من الإجابات المألوفة لدى الطلاب مثل (أزهار وزهور) جعلت بعضهم في حيرة من أمرهم.

لإجابة جمع زهرة في معجم اللغة العربية، يمكنك اختيار واحدة من الكلمات التالية التي تعد جمعها وهي أزهار، وزهور، وأزاهير، أما عن جمع كلمة زهر بدون التاء المربوطة هو زهور.

جمع كلمة حليب

«جمع كلمة حليب» جاء هذا السؤال من بين أسئلة الامتحان التجريبي أو النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة، واثار الكثير من السخرية واللغط على السوشيال ميديا.

اما عن جمع حليب فحليب لا يجمع لأنه اسم جنس يصدق على القليل والكثير، والأصل في كلمة حليب الوصف للبن.

جمع كلمة أخطبوط

«جمع كلمة أخطبوط» جاء هذا السؤال من بين أسئلة الامتحان التجريبي أو النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة، واثار الكثير من السخرية واللغط على السوشيال ميديا.

تعتبر كلمة أخطبوط كلمة أجنبية ومن الأسماء الدخيلة على اللغة العربية التي لا يتيسر جمعها جمعًا مكسرًا فتجمع بألف وتاء مثل إسطبل وإسطبلات وكلمة أخطبوط يجمع على «أخطبوطات»، على أنها تُشبه كذلك بأقرب ما يشبهها من الكلمات العربية فتُجرى مُجراها حيث انها اسم فوق ثلاثي، وفي هذه الحالة لا يصح جمعُها إلا جمعاً مؤنثاً سالماً، فيصير الجمع الصحيح للكلمة «أُخْطُبُوطات».