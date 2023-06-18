بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. ومنع الكتابة على البابل شيت

بدأت امتحانات الثانوية العامة بالمواد المضافة للمجموع، قبل قليل، حيث يؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، امتحان مادة اللغة العربية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة الغش الإلكتروني.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة العربية أوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيبات مفاهيم مع بدء الامتحان مع ورقة الأسئلة والبابل شيت، مع توجيهات بمنع الكتابة أو الشطب على الكتيبات لاستخدامها العام المقبل.

امتحانات الثانوية العامة 2023 اللغة العربية

وشددت وزارة التربية والتعليم، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان لأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دون أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، فضلا عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، وتفتيش الطلاب 3 مرات «أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية، والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية».

عمليات التعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات تتابع منذ صباح اليوم، وصول أوراق الأسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم اللجان الامتحانية في موعدها والتأكد من سير الامتحانات دون وجود أي مشكلات أو عوائق بالامتحانات.