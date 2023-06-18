قبل امتحان اللغة العربية.. 6 إرشادات مهمة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع بدء امتحان اللغة العربية والذي ينطلق صباح اليوم.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، نصائح مديرية التعليم بالقاهرة لطلاب الثانوية العامة:

- احصل على قدر كاف من النوم قبل الامتحان.

- توكل على الله وثق في نفسك وقدراتك.

- اقرأ التعليمات والأسئلة بدقة وتأنى حتى تفهم المطلوب.

- انتقل للسؤال التالي إذا تعثرت في حل السؤال.

- قسم وقتك للإجابة عن الأسئلة وخصص وقتا للمراجعة.

- احرص على التركيز ولا تشتت نفسك بأي مؤثرات خارجية.

امتحان اللغة العربية

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، من الشعبيتين الأدبية والعلمية، امتحان اللغة العربية اليوم، وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.