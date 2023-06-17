موعد عيد الأضحى 2023 في المدينة المنورة.. تعرف على توقيت الصلاة

موعد عيد الاضحي 2023 في المدينة المنورة، من الأمور التي تشغل الكثيرين من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، إذ يعتبر فترة للقاء الأسرة والمعايدة على الأصدقاء، كما أنَّه يكون الوقت الأمثل لإخراج الصداقات للفقراء حتى يتمكنوا من الشعور بفرحة العيد.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في المدينة المنورة، وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد عيد الأضحى 2023 في المدينة المنورة

ووفق بيان رسمي صادر عن الجمعية الفلكية في جدة بالمملكة العربية السعودية، يأتي موعد عيد الأضحى في المدينة المنورة فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل، ويمكن أن يكون موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية بعد تحديد أيام العيد.

أما شرعًا فسيتمّ تحري هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد يوم عرفة 1444 في السعودية

ويكون يوم عرفة هو أكثر أيام العام قدسية للمسلمين، ويتم خلال أهم فيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق هجريا 9 من شهر ذي الحجة.

موعد صلاة العيد 2023 في المدينة المنورة

ووفق المعلن فأن موعد صلاة العيد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية تكون في تمام الساعة 06:07 صباحًا.