موعد عيد الأضحى 2023 في الطائف.. اعرف توقيت الصلاة

يستحوذ موعد عيد الأضحى 2023 في الطائف على اهتمام الكثيرين من المقيمين في تلك المنطقة، إذ يستعد الكثيرين منهم للتضحية أسوة بما قام به سيدنا إبراهيم لفداء ابنه إسماعيل، حيث تكون فرصة لإخراج اللحوم كصدقة للفقراء والمساكين ليشعروا بفرحة العيد.

وفي السطور القادمة، تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في الطائف، وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد عيد الأضحى 2023 في الطائف

كشفت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، فأن موعد عيد الأضحى في الطائف فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فإنه يتمّ استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد يوم عرفة 1444 في السعودية

ويكون يوم عرفة هو أكثر أيام العام قدسية للمسلمين، ويتم خلاله أهم فيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق هجريا 9 من شهر ذي الحجة.

موعد صلاة العيد 2023 في الطائف

ويؤدى المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة الطائف في تمام الساعة 5:38 صباحًا

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكومة.