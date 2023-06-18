حفلات التراث الشعبي تجذب السائحين على شواطئ الغردقة.. 7 فقرات فنية

شهدت شواطيء الغردقة حفلات للتراث الشعبي، عبارة عن فلكور وفقرات متنوعة، تمثل تفاصيل المولد من كل محافظة، بهدف تعريف السائح عادات وتقاليد الشعب المصري والمناسبات الاجتماعية، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الأجانب من 14 دولة أجنبية، و تفاعلوا بالرقص على أنغام الموسيقى، ما يسهم في تنشيط السياحة وعمل جذب لشواطئ الغردقة.

مولد من كل محافظة

وقال نبيل حسين الخبير السياحي، ومنظم فعاليات التراث المصري على الشواطئ، إن الفعاليات شملت فلكَورا شعبيا، ومولد من كل محافظة، وفقرات فنية مختلفة ومتنوعة مثل ألعاب السيرك، والمراجيح، والتنورة، وضرب الودع، وفقرات البخور، وركوب الخيل والمزمار البلدي.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مصر تحتفل بأكثر من 3 آلاف مولد عبر مر العصور، اعتبارا من العصور القديمة مرورا بالدولة الفاطمية والأموية والعثمانية، والمماليك وحتى العصور الحديثة.

مشاركة السياح في المولد

وأوضح أن فكرة الاحتفال جاءت بغرض تعريف السياح الأجانب بالعادات والتقاليد المصرية والمناسبات والاجتماعية، وكيفية الاحتفال بالأعياد والموالد وحفلات الخطوبة وحفلات الزواج، خاصة السائح الأجنبي لأنه دائما شغوف بمصر والمصريين.

وحرص السياح الأجانب من 14 دولة أوروبية على المشاركة في الفعاليات التراث الشعبي المصري من جنسيات مختلفة من ألمانيا و التشيك والنمسا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وسلوفاكيا بولند والتشكيك وسلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90%، وزيادة الحجوزات خلال شهر يوليو أغسطس المقبل، متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 100% خلال الصيف الجاري.