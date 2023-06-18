وزير التعليم يتفقد استراحات مراقبي الثانوية العامة في كفر الشيخ (صور)

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، استراحة مدرسة الوحدة العربية، بمدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على توفير كل الخدمات للمراقبين ورؤساء اللجان والمشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

تجهيز 24 استراحات ثانوية عامة بـ12 إدارة تعليمية

وجرى تجهيز 24 استراحات ثانوية عامة بـ12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود استراحات أو لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارة شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين، وجرى اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الأسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق.

وخّصصت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 24 استراحة في 11 مدينة، منها 12 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات، مع مراعاة استيعاب الاستراحات المجهزة لكل المشاركين في الامتحانات من المغتربين حسب عدد اللجان في تلك المدن.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل المديرية.

انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة 2023

وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمواد الأساسية، إذ يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» الامتحان في مادة اللغة العربية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.