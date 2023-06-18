بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ

بدأ أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول»، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وتوافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، قبل قليل، على 76 لجنة عامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة، ويؤدي 25 ألفا و99 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة داخل لجان تضم مئات اللجان الفرعية بمدارس المحافظة، وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل.

انتظام عمل مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وتلقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إشارة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بانتظام عمل مركز توزيع الأسئلة، ووصول صناديق الأسئلة إلى اللجان قبل التاسعة صباحا دون أي مشاكل، والتأكد من جاهزية المدارس التي توجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وعددها 76 لجنة عامة بنطاق المحافظة.

نقل صناديق أسئلة مادة اللغة العربية في حراسة أمنية مشددة

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه جرى نقل صناديق أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ، في حراسة أمنية مشددة إلى جميع اللجان دون أي مشاكل بالتعاون مع أجهزة الأمن، وجرى تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان من الخارج.