برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: 30 يونيو.. نهضة التعليم والبحث العلمي

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة «إكسترا نيوز»، الملفات المنشورة في عدد اليوم، من جريدة «الوطن»، الأول حول تناول قضايا المرأة بالحوار الوطني، بعنوان «قضايا المرأة.. توعية وتمكين واسترداد حقوق»، والثاني حول التطور في ملف التعليم بعد ثورة 30 يونيو، وذلك بعنوان «30 يونيو.. نهضة التعليم والبحث العلمي».

القيادة السياسية تحترم المرأة وتقدر دورها

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن القيادة السياسية تحترم المرأة وتقدر دورها وتعيد لها اعتبارها منذ اللحظة الأولى، كونها تقدر وتعرف جيدا أن المرأة المصرية كانت السبب وراء خروج الشباب في ثورة 30 يونيو.

أهمية دور المرأة المصرية في المجتمع

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوار لبرنامج «هذا الصباح»، أن مصر مرت بفترة سيئة للغاية كانت تهدر حقوق المرأة وتعتبرها عورة ويجب جلوسها بالمنزل، وذلك الفكر كان ضد تقدم وتطور الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على أهمية دور المرأة في المجتمع وكرمها.