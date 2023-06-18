المخرج مجدي أحمد علي: «30 يونيو» ثورة غير مسبوقة ضد الأفكار الظلامية

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنّ ثورة 30 يونيو غير مسبوقة على الإطلاق، لأن الثورات التي يقوم بها شعوب بهذا الحجم تكون لأسباب متعلقة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.

«30 يونيو» ثورة غير مسبوقة

وأضاف «علي»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، قائلا: «ثورة 30 يونيو غير مسبوقة، فلم يكن الفساد أو الظروف الاقتصادية هما الدافع الأول، ولكن المصريون كانوا ضد تغيير نمط حياتهم وتفكيرهم وأفقهم ومستقبلهم الإنساني والحضاري».

الشعب أدرك أنه مقبل على جحيم

وتابع المخرج: «الشعب المصري خلال سنة واحدة من حكم الجماعة الإرهابية أدرك أنه مقبل على جحيم من سواد الأفكار وظلامية الحياة، فقرر أن ينتفض لهذا النوع من نمط الحياة، وبالتالي، هل رأينا في تاريخ الإنسانية كلها ثورة بهذا الحجم اعتراضا على فكرة ومؤيدا لفكرة أخرى؟ لا أعتقد ذلك».