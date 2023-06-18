عاجل.. «الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد والساحات

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد والساحات، هذا العام، مؤكّدة أنَّه سيتمّ السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد والساحات التي تُقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية.

ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى

وأكّدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنَّ إقامة صلاة عيد الأضحى ستتمّ في ضوء الضوابط التي تمت في عيد الفطر المبارك السابق، مؤكّدة على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد.

مصليات السيدات

وحول مصليات السيدات، شددت وزارة الأوقاف على أنَّه لابد من اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

وتأتي الضوابط على أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم، على أن يُجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز المئات من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك.