«عمليات الإسماعيلية»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات رسمياً في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، وسط رفع الطوارئ في مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية إلى الدرجة القصوى، وتفعيل كل طرق مكافحة الغش، وعلى رأسها منع الهواتف المحمولة.

10 آلاف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إن 10 آلاف و858 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية، موزعين 35 لجنة بـ8 إدارات تعليمية فى مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز ومدينة أبوصوير.

وأضاف «بحيري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على اتباع كل الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش، وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية قبل دخول الطلاب اللجان لمنع دخول الهواتف المحمولة.

لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية

وأكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، عدم وجود شكاوى حتى الآن من اللجان بعد انطلاق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية صباح اليوم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن أوراق الإمتحانات وصلت إلى مقار اللجان المختلفة قبل انطلاق الامتحان وتوزيعها بوقت كاف على الطلاب، بعد تأكد كل طالب من رقم جلوسه وانتظام وجود كل المراقبين في اللجان.

وأشار «بحيري»، أنه تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بمنطقة القناة، لمتابعة تامين عدم انقطاع الكهرباء عن اللجان إلى جانب عقد بروتوكلات مع وزارة الصحة ومرفق الإسعاف، لتأمين اللجان بالإمدادات الطبية حال وقوع أي طارئ.