 7779 طالبا يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في أسوان

انطلقت اليوم الأحد امتحانات اليوم الثالث من الثانوية العامة للدور الأول، حيث يعقد اليوم امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة أسوان، داخل 5 إدارات تعليمية، هي: «دراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو، وأسوان».

ويؤدي 7779 طالبا بشعبتيها الأدبية والعلمية في أسوان، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، موزعين على 26 لجنة امتحانية في 5 إدارات تعليمية.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في أسوان

وقال عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة حسن سير العملية الامتحانية بجميع اللجان، والحرص على عدم وقوع أي مشكلات.

إجراءات متابعة مكثفة لماراثون الثانوية العامة

وأضاف وكيل تعليم أسوان، أن الطلاب توافدوا اليوم لأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة أسوان، وسط تشديد الإجراءات الأمنية، واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية من قبل المديرية والجهات المعنية.

غرفة عمليات بمحافظة أسوان لمتابعة الامتحانات

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان تتابع عن كثب سير الامتحانات بالتعاون مع محافظة أسوان، وجرى تشكيل لجنة متابعة من المحافظة تعمل كغرفة عمليات طوال أيام الامتحانات، وتسعى إلى إزالة كل العقبات أمام الطلاب، والمراقبين ورؤساء اللجان، والقائمين على العملية الامتحانية.