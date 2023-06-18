غرفة عمليات لمتابعة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا

يؤدي 40 ألفا و704 طلاب وطالبات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا، داخل 100 لجنة، حيث يتم توفير الأجواء التي تساعد الطلاب على التركيز والابتعاد عن التوتر العصبي، ما يساعدهم على التفكير السليم والإجابة الصحيحة. وحتى كتابة هذه السطور لم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة المنيا شكاوى من صعوبة الامتحان.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 محافظة المنيا

وقال المهندس حمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم، إن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 محافظة المنيا، يسير بشكل منتظم داخل اللجان، حيث يتم تشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، وعدم دخول الطلاب بالأجهزة الإلكترونية.

وذكر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه كلّف وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة لتذليل أي مشكلات تواجه الطلاب والمراقبين، خلال أداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 محافظة المنيا.

توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التعليم في المنيا، التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم الامتحانات، وتم تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة لضبط إيقاع اللجان ومنع الغش بكافة صوره وأشكاله.

وأجرى محافظ المنيا، الأسبوع الماضي، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من انتظام أداء الطلاب، وذلك بحضور اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية، وعدد من مسئولي مديرية التعليم.